L’Oiseau Bleu a fait son nid il y a 50 ans

Lors de cette réception, il y avait du beau monde, notamment Françoise Servais, directrice du centre pendant 31 ans. "Je suis restée ici de 1977 à 2008", se remémore-t-elle. Et évidemment, le fait de voir l’Oiseau Bleu encore fonctionner aujourd’hui, ça fait quelque chose. "C’est gai de voir tout ce qu’on peut encore apporter aux parents."

Parmi les "anciens", il y a aussi Maryse Monniez, administratrice depuis 1981. "Mon fils était pris en charge par le centre, explique-t-elle. La directrice m’a demandé de l’aider pour l’organisation du dixième anniversaire. Et quarante ans plus tard, je suis encore là." Au cours de sa "carrière" à l’Oiseau Bleu, elle s’est chargée de l’organisation des événements, qui ont d’ailleurs été bien utiles à certains moments pour renflouer les caisses. "En 85-86, on a eu pas mal de problèmes financiers, se souvient son mari, Jean-Jacques Monniez, administrateur pendant plus de 20 ans. L a Région wallonne devait nous verser 1,6 million de francs. On a attendu cet argent pendant plus de deux ans." Pour survivre, il a fallu organiser divers soupers et marchés de Noël. "On s’en est sorti, mais ça a vraiment été compliqué."

Éducateur à l’Oiseau Bleu depuis 44 ans

Mais celui qui est le mieux placé pour parler de l’Oiseau Bleu, c’est peut-être Jean Hubin, éducateur depuis 44 ans. "J’ai fait toute ma carrière ici. j’ai commencé en tant que stagiaire. Je prendrai ma retraite dans quelques mois."

En près d’un demi-siècle, il a suivi quasiment toute l’évolution de l’institution. "Quand je suis arrivé, on était une dizaine d’employés." Et déjà à l’époque, le centre comptait plusieurs professionnels différents, comme des kinés et des ergothérapeutes. "La multidisciplinarité était déjà mise en place, mais de manière beaucoup plus balbutiante qu’aujourd’hui." Entre-temps, le nombre d’employés a plus que doublé puisqu’ils sont aujourd’hui 25. En revanche, les enfants pris en charge sont à peine plus nombreux qu’à l’époque. "On est passé de 22 à 24."

S’il y a beaucoup plus d’employés en 2022 qu’en 1978, c’est parce que les handicaps sont beaucoup plus lourds. "Les enfants que nous prenons en charge sont nettement moins autonomes. À l’époque, une bonne partie d’entre eux étaient capables de manger tout seuls. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Ils ont besoin d’être assistés pour à peu près toutes les tâches." Il était donc nécessaire d’avoir plus de personnes pour encadrer les jeunes.

« L’institution fait partie de ma vie »

À l’aube de sa retraite bien méritée, Jean Hubin n’est pas inquiet pour l’avenir de l’Oiseau Bleu. "Le centre a toujours su évoluer, se développer. Les jeunes collègues ont pris le relais et sont très motivés. C’est rassurant de voir que l’institution est entre de bonnes mains. J’y ai passé 44 ans. Elle fait partie de ma vie."