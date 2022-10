Les Viyes Tarames mohatoises émigrent à Villers pour leur retour

Sur l’entité de Wanze, et plus précisément encore dans le village de Moha, la troupe des Viyes Tarames est, au fil des années, devenue une petite institution en bord de Mehaigne. Elle a d’ailleurs fêté ses 20 printemps en 2019 avant un arrêt de deux années imposé par la pandémie. Les Viyes Tarames sont impatientes de signer leur retour sur scène avec un tout nouveau cabaret, ce samedi à 14 h. Mais attention, rendez-vous est donné à la Maison de la solidarité de Villers-le-Bouillet. "Suite à la mise en vente de la Maison du peuple de Moha où nous avions l’habitude de jouer, nous avons bien été obligés de nous trouver une nouvelle salle, explique Christelle Luts, membre de la troupe. Nous y présenterons une série de chansons et de sketches durant deux heures interrompues par un entracte. Cette année, le fil rouge sera celui d’une concierge qui accueille différents invités dans son immeuble."