Elle se rebelle face à un policier

Et sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi, la trentenaire est montée dans une colère noire. Elle a commencé à s’énerver et insulter son beau-père jusqu’à endommager la voiture du Wanzois. Le tout devant les yeux de sa petite fille. "Son frère intervient alors pour protéger l’enfant, mais elle le griffe sur le torse, poursuit la procureure de division. Celui-ci prévient alors les autorités policières qui constatent qu’elle ne semble pas dans son état normal." Elle se rebelle alors violemment contre les policiers présents les insultant de "connards " et de "fils de p…" et ajoutant à l’un d’entre eux: "Tu mérites la chaise électrique". Pourquoi ? Personne ne le sait puisque la prévenue ne s’est pas déplacée pour se défendre. "Elle n’a pas d’antécédents judiciaires. Je vous demande une peine de 6 mois de prison", précise et conclut le Ministère public.

Jugement le 10 novembre