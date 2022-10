La gamine de Moha, fan de musique, a tout simplement clôturé le concert sold out de la chanteuse Lynda Lemay.

L’auteure-compositrice québécoise, qui fera son 62e Olympia ce mardi, a invité sur scène la miss pour le final. Cette dernière qui étudie à l’athénée royal de Huy a réalisé une prestation 18 carats.

Le public de la maison de la culture d’Arlon est carrément tombé sous le charme. Standing ovation, bien évidemment d’abord pour la Québécoise, mais aussi pour la demoiselle.

C’est bien connu, Lynda Lemay n’a pas peur de donner un coup de pouce à des jeunes pousses, mais là, en fin de concert, il fallait l’oser.

À genoux

La chanteuse d’Outre-Atlantique a voulu de suite mettre en confiance l’ado et lui a proposé de l’aider pour débuter. Elle n’en a pas eu besoin. Evalyn Benmansour a de suite enchaîné. Avec le culot de la jeunesse, la tonalité de la voix a tenu plus que la comparaison, après une soirée de 2 h 30.

Attitude magnifique de la Canadienne qui s’est agenouillée aux pieds de la petite, a chanté en duo, et a fini par serrer la jeune fille dans ses bras.

Une séquence émotion qui a donné une touche de fraîcheur sous les applaudissements nourris du public.

Aux anges, sur son Facebook, la jeune Wanzoise a écrit: "Lynda m’a offert la chance de chanter sur scène sa chanson “ Le plus fort, c’est mon père ”. Un grand moment plein d’émotions. Un très grand merci à toi, Lynda !" Une émoticône avec "grand cœur", comme signature.

"E lle voudrait en faire son métier depuis qu’elle a 4 ans ; elle garde les pieds sur terre. Plus elle est sur scène, plus elle est heureuse. Je la suis. Non, je ne la pousse pas plus que cela, je réponds à ses attentes, on analyse les choses ensemble, mais si elle a envie, je ne vais pas la freiner," raconte la maman qui se réjouit d’autant qu’à l’école, sa fille a quelques troubles d’apprentissage. "Elle est dyslexique, ce n’est pas toujours facile pour elle à l’école. Elle s’épanouit dans la musique, ce qui compense un peu ses difficultés qu’elle combat tous les jours".

Avec une telle tessiture de voix, plus que probable qu’on entende encore parler de ce jeune talent.

Preuve qu’elle a assuré, Evalyn Benmansour devrait refaire une apparition au concert de la Canadienne, ce mercredi, à Mons.