Braderie d’automne: comprendre sa consommation d’électricité

Le tuteur était accompagné par Aurore Tumson, du service aide et médiation du CPAS, qui ajoute que "l’impact des augmentations touchera monsieur et madame tout le monde, peut-être moins que les personnes bénéficiant déjà d’un tarif social." Elle faisait aussi un petit sondage pour inviter les gens à s’exprimer sur leur habitude énergétiques et leurs attentes.

Bien évidemment, le stand énergie était aussi là pour donner un maximum de conseils, astuces et petits gestes à faire pour diminuer le coût de ses factures énergétiques en général.

Le président du CPAS, Xavier Mercier, ainsi que la directrice générale du CPAS étaient heureux du succès rencontré cette année à la braderie. "Nous mettons aussi l’accent sur l’upcycling dans le magasin qui donne une seconde vie aux objets."