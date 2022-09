Trois millions d’investissements pour lancer la nouvelle campagne betteravière

Cette année, la campagne s’annonce sous les meilleurs auspices. "Malgré la sécheresse et la chaleur, le rendement en sucre des betteraves a augmenté de 5% par rapport aux années précédentes", rapporte Guy Paternoster, CEO de la Raffinerie Tirlemontoise. "La betterave est une plante robuste, dont les racines poussent jusqu’à 2 mètres dans le sol. De plus, nous avons de bonnes terres en Belgique et, en collaboration avec nos planteurs, nous avons acquis une grande expertise pour que les betteraves se comportent de manière optimale."

Autre point positif: "Le rendement à l’hectare est très bon cette année, précise Philippe De Flines, directeur du site wanzois. Nous ne sommes pas dans la situation de nos voisins français ou allemands qui, eux, semblent avoir vraiment souffert de la sécheresse."

Ce début de campagne est aussi marqué à Wanze par la mise en service de nouveaux brûleurs à faibles émissions sur les deux chaudières.

"Installés durant l’entre-saison, ces nouveaux brûleurs remplacent les anciens qui avaient une quinzaine d’années, et ils répondent aux nouvelles directives européennes, Ce qui va nous permettre d’économiser près de 35 tonnes d’oxyde d’azote. L’investissement total est de près de 3 millions d’euros."

Par ailleurs, comme l’ensemble des secteurs et la plupart des particuliers, la sucrerie de Wanze, qui emploie 120 personnes dont une vingtaine de saisonniers, est impactée par la crise énergétique. Mais dans des proportions qui restent, semble-t-il, acceptables. "Nous produisons notre électricité, précise Philippe De Flines. Par contre, nous sommes un gros consommateur de gaz. Sans dévoiler toute la stratégie énergétique du groupe, disons que notre facture de gaz n’a pas triplé ou quadruplé car nous achetons notre gaz trois ans à l’avance."