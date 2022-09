En stress de devoir quitter la maison

La situation entre l’Andennais et sa maman, alors qu’ils vivaient toujours ensemble à Wanze à l’époque, était tendue depuis quelque temps. C’est que la mère de famille avait demandé à son fils de quitter le domicile familial, de se trouver un logement et de se lancer dans la vie. Et le 8 octobre 2021, la dispute a mal tourné. Le prévenu voulait que sa maman lui paie de nouveaux pneus pour sa voiture, elle lui a dit ne pas en avoir les moyens. Et il lui a porté des coups. Des gifles au visage, à l’arrière de la tête et dans le dos et une morsure au biceps. Il l’a aussi menacée de mort. "J’étais en stress de devoir quitter le domicile familial, explique-t-il au juge hutois ce mercredi. Elle voulait me mettre dehors, ça m’a mis hors de moi. Je ne me suis pas reconnu et je regrette plus qu’autre chose. Des fois, je déconne mais je ne veux plus que ça arrive."