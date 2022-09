«La cucina da Gianni» dans un livre

Pour raconter (et montrer en images) tout ça, Gianni Caruso travaille avec le journaliste gastronomique René Sépul, qui dirige la maison d’édition Sh-Op Éditions. Dans le livre, il y aura donc quand même des recettes. "Une cinquantaine environ, poursuit le chef du Lucana. De la cuisine italienne plutôt moderne mais aussi des plats de tous les jours, qu’on sert directement sur la table quand on mange en famille, comme de simples boulettes de viande ou des légumes grillés." Des plats issus de la carte du Lucana, des restaurants familiaux et directement des repas des Caruso et compagnie. Les recettes de couscous "alla trapanese", des sardines beccafico, de spaghetti à l’encre de seiche, des taglioni à la truffe, d’antipasti, de risotto ou des desserts (canolli ou aubergines confites au chocolat)… seront toutes accompagnées de photos et de conseils vin. Certaines seront faciles à faire, d’autres plus techniques mais accessibles néanmoins.

Mais il n’y aura pas que des recettes, donc, et encore moins reléguées dans une partie distincte du livre, plutôt distillées au fil des pages, au fil des rencontres et des souvenirs évoqués dedans. Le chef wanzois a voulu qu’il y ait un fil rouge, de la première à la dernière page. La découverte du métier de restaurateur, les voyages en Sicile depuis toujours, les produits, les bonnes adresses dans ses coins chéris d’Italie mais aussi en Belgique. Ses bons restos, ses bars à vins, ses petits vignobles. "C’est pour ça qu’on a appelé le livre “La Cucina da Gianni” et pas “di Gianni”, qui veut dire “La cuisine chez Gianni” et pas “de Gianni”. Je voulais vraiment mettre en avant le sens de la convivialité. Et puis, même si c’est mon nom, c’est un concept familial." Le livre cartonné (de 180-200 pages) devrait sortir à la mi-novembre, tiré à 3 000 exemplaires. Il sera vendu en librairies (de la région, FNAC, Filigranes…) ainsi que "dans la vinothèque d’un ami, dans des magasins de clients qui me l’ont demandé" mais est également déjà disponible en pré-commande via le site internet du Lucana. Un beau cadeau que s’offre le restaurant pour ses 20 ans.

www.lucana.be