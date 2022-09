Il faut sensibiliser les citoyens à l’énergie durable

Wanze est clair : il faut promouvoir l’énergie durable. Avec, ici, un nouveau programme, le PAEDC, le Plan d’actions en faveur de l’énergie durable. Ce PAEDC comprend un diagnostic, la stratégie et les objectifs à atteindre et une liste d’actions, un planning et un tableau budgétaire. Il est réalisé par un comité de pilotage rassemblant des élus, des techniciens, des citoyens. « On a 41 actions à mener d’ici 2030, a confié l’échevin Loïc Leroy, lundi soir, aux conseillers communaux. Elles devront être réalisées pour réduire les émissions à effet de serre. » Et cela a trait à la diminution du chauffage dans les bâtiments communaux, aux déplacements du personnel communal ou encore à l’éclairage. Wanze n’a pas attendu aujourd’hui pour agir. Comme l’a confié Dominique Lovens, responsable du service Environnement, depuis 2006 « il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait pour diminuer les émissions de CO2 ». Les deux secteurs principaux producteurs de CO2 restent le transport et le logement. La vision de la Commune ? « Il faut une croissance verte, de la sobriété, une consommation responsable, une administration communale éco-exemplaire, une sensibilisation au quotidien. » Les actions menées sont ainsi multiples : octroi de primes communales, sensibilisation des écoliers, bornes de recharge pour les vélos et les autos (actuellement, il y a une double borne sur le parking de l’administration. Il y en aura bientôt six), verdurisation du parc automobile, éclairage public remplacé progressivement par du Led, panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux. D’autres projets sont en cours, comme le défi « Famille zéro déchet » réactivé il y a deux semaines (dix familles se sont inscrites) et les écogestes. Le personnel communal est aussi sensibilisé. En octobre, ce sera au tour des citoyens via l’opération Renov’Energie avec accompagnement personnel prévu (actuellement, il y a 40 inscriptions).