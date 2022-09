Le Parc naturel va englober tout le territoire de ses 4 communes: Héron, Burdinne, Braives et Wanze

La raison de cette étrangeté? "Les discussions pour la création du parc ont eu lieu il y a plus de 40 ans, commente la directrice. Et à l’époque, on ne parlait que de la Burdinale." Ce sont les naturalistes de l’époque qui ont décidé des limites du Parc naturel, en oubliant les sources et embouchures du ruisseau et de la rivière. Pourquoi de telles limites qui n’incluent pas tous les territoires communaux? "Pour des raisons purement naturalistes. Notre parc est le premier à avoir été créé après la sortie du décret." Les fondateurs du parc se sont arrêtés aux deux vallées de la Burdinale et de la Mehaigne sans y inclure la vallée de la Meuse "qui est pourtant hautement intéressante. Il y a un vrai intérêt à l’intégrer. Peut-être ne voulaient-ils pas aussi intégrer Wanze-centre" qui fait plus ville que village…

Cinq décrets plus tard, les notions ont évolué, les choses ont changé et surtout le parc naturel n’est plus limité à la seule nature. "Le parc naturel, maintenant, comporte des territoires ruraux riches en biodiversité, bien vivants, qui couvrent des communes différentes." La Wallonie comporte douze Parcs naturels et 71 communes où vivent 380 000 habitants.

Intégrer l’entièreté des territoires communaux va faciliter le travail de l’équipe du Parc naturel Burdinale-Mehaigne. Car ses actions ne seront plus limitées à son territoire… même si elles ne l’étaient pas dans les faits. "Clairement, dans les faits, on agit comme si on couvrait les quatre communes entièrement mais pas officiellement. On a déjà aidé la Commune de Wanze pour des endroits situés hors du parc naturel. Mais on y passe du temps au détriment peut-être d’autres actions. Ce sera plus simple pour nos actions."Un territoire plus grand à couvrir officiellement avec une équipe qui, elle ne changera pas, cela ne risque pas de coincer à un moment ou à un autre? "Non, parce que ce qu’on rajoute est tout de même minime en termes de superficie, même si ce sont de gros villages en plus." La directrice et son équipe voient plutôt l’intérêt d’englober officiellement dans leurs actions la vallée de la Meuse aux biotopes très riches. Et puis, aussi, cela permettra au Parc de couvrir le même territoire que le GAL. Pour fusionner à terme? "On parle de fusion mais ce n’est pas pour maintenant. On doit faire les choses dans l’ordre, avoir les mêmes limites pour simplifier les structures."