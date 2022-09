Le promoteur abandonne son projet de la rue des Moutons à Bas-Oha

On s’en souvient: ce dossier avait fait naître un vent de contestation dans le village lors de la deuxième quinzaine d’août, au moment de l’enquête publique. Banderole installée au carrefour des rues des Loups et Désiré Manne, affichettes placardées aux fenêtres de nombreuses habitations et pétition: les riverains ont mis la pression et ont reçu l’information communiquée ce vendredi par la Commune de Wanze avec un certain soulagement.

"C’est une très bonne nouvelle, on l’accueille avec un large sourire, mais nous n’allons pas fêter ça, car nous n’avons pas envie de vexer qui que ce soit, réagit Guillaume Chasseur, un des initiateurs de l’opposition. Ce projet allait défigurer notre village, sans compter les problèmes de mobilité qu’on allait rencontrer dans cette rue des Moutons qui compte déjà une dizaine d’habitations. On allait y doubler le nombre de voitures. Ce n’est pas pour rien que 632 personnes avaient signé notre pétition qui a été remise le 5 septembre, veille de la date de clôture de l’enquête publique."

«On va rester vigilant»

Si les riverains ont gagné une bataille, ils n’envisagent pas pour autant de déposer les armes. "Notre collectif va rester vigilant, prévient notre interlocuteur. Nous voulons faire barrage à toute forme de pression immobilière qui risque de défigurer notre village. Nous avions prévu d’organiser une balade explicative ce dimanche 18 septembre. En raison du mauvais temps, elle est reportée, mais pas annulée."

Par ailleurs, les riverains qui avaient annoncé leur présence ce prochain lundi lors de la séance du conseil communal, effectueront bien le déplacement.

"Notre interpellation est maintenue car nous voulons entendre la version officielle et nous aimerions aussi savoir si le promoteur imagine de revenir avec un projet de moindre envergure."

Une chose est certaine: l’opposition des citoyens a clairement joué dans la décision du promoteur. Tout comme l’explosion des coûts des matériaux de construction? La question mérite d’être posée lorsqu’on sait aussi que l’élargissement de la voirie était à charge du porteur du projet.