L’athlétisme et le tennis en grande forme

Les mérites sportifs pour Vincent Delcros et Jean-François Cosyns

Ainsi, le mérite sportif récompensant traditionnellement un comitard est allé à Vincent Delcros, entraîneur depuis une dizaine d’années au Royal Huy Athletic Club. Dédoublée cette année, la même récompense honore également Jean-François Cosyns présent qui participe depuis près de 20 ans aux activités sportives et extra-sportives du Royal Basket Club de Wanze.

Du côté des trophées sportifs saluant des performances particulières, chez les adultes, les athlètes et frères Audric et Hadrien Riga (coachés depuis une dizaine d’années par un certain Vincent Delcros) se distinguent principalement en course sur les haies mais aussi dans les concours à la hauteur et au javelot avec plusieurs records de leur club hutois à la clé. Charlotte Rouxhet n’a pas manqué de souligner "l’exigence de ce sport particulièrement complet". Et dans la catégorie 12-18 ans, c’est la boxe thaï qui est sortie de l’ombre grâce à Owen Dethier (13 ans) et Clara Dagorn (14 ans) tous deux affiliés au club Olympboxe Muay Thaï. Owen (15 combats) a décroché le bronze aux championnats open IFMA en Lituanie en 2020 avant d’être champion de Belgique IFMA 2022. Clara, elle, a 13 combats dans les gants et est médaillée de bronze aux championnats de Belgique IFMA 2022. Enfin, une mention particulière a été décernée au club de gym des Spirous d’Antheit représenté par 31 jeunes (12 à 18 ans) à l’Eurogym de Neufchâtel en Suisse.

«They are the champions»

Restait à récompenser les championnes et champions de cette saison. Au rayon individuel, cette joie est revenue sous les couleurs du TTC Wanze aux pongistes Ronny et Clara Ceulemans (champions provinciaux en double mixte), Joseph Pelliterri (champion provincial en vétérans doubles + de 40 ans), Michel Matot (champion provincial doubles vétérans + de 65 ans) et Caleb Coulon (champion provincial et champion de Belgique en double catégorie minimes). Dans le même sport, les Patapongistes ont fêté les sacres provinciaux en vétérans de Nathalie Van Vlaenderen et Ariane Coenen (double dames) et de Roland Fosset et Ariane Coenen (double mixte). Et en boxe thaï, Émilie Baye (16 ans) a été sacrée vice-championne nationale IFMA.

Dans les disciplines collectives, les récompenses sont allées à l’équipe U16 du RBC Wanze (championne de sa série et championne provinciale), à la P4 du MF Albania en futsal, à la Division 7 des Patapongistes et à plusieurs formations du Tennis Club les Bruyères de Moha dont l’armoire aux trophées s’est bien garnie cette saison. Ainsi, avec les jeunes filles de moins de 17 ans (championnes provinciales) pour le grand bonheur d’Éléonore Gustin, Pauline Cao, Alix Collin et Mélina Mommen qui, le week-end dernier encore, ont décroché leur ticket pour la finale interprovinciale à jouer dimanche à 14 h aux Bruyères. Avis aux supporters…

Leurs copines mohatoises dans la même catégorie ont gagné leur série avant d’être écartées en quart de finale provinciale. Toujours sur la brique pilée mohatoise, les Dames 6 ont enlevé la couronne provinciale là où les Dames 7 sont montées sur la deuxième marche du podium.