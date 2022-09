L’amour sous toutes ses facettes aux balades contées de Moha

Cette année, avec "R(o)ugir", c’est le large spectre de l’amour qui guidera les balades contées en 8 saynètes animées par une quarantaine de comédiens. "On y retrouvera tout ce que le sentiment amoureux provoque en soi, que ce soit par amour pour ses enfants, sa compagne, un tableau, un sport… L’amour est une fête et on en a tous besoin. On passera d’une scène légère à quelque chose de plus poétique. J’ai le sentiment qu’il s’agit de la proposition la plus bigarrée à ce jour. Et pour toujours créer l’effet de surprise, la balade contournera cette fois la totalité du château pour avoir une vue sur ses différentes façades."

Côté réservation, il reste encore des places dans certains groupes du vendredi comme du samedi. Départ en groupe toutes les 15 minutes entre 19 h et 22 h 15.

Tarifs: gratuit moins de 8 ans, 8 € pour les 8-16 ans, 14 € plus de 16 ans. www.chateaumoha.be.