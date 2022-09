Nicolas Parent: «Je m’adapte et prends du recul»

« C’est une rentrée sous le signe de la mobilité pour moi. Mon attention sera retenue par les contrats de gestion entre la SNCB et Infrabel ainsi que par les différentes réformes du code de la route qui protégera davantage les cyclistes et les piétons. Ma motivation est-elle restée intacte ? Bonne question. Il y a des tensions au sein de la société et ça se répercute sur le politique. C’est quelque chose que les élus locaux ressentent davantage. En ce qui me concerne, j’essaye de me préserver. Je suis par exemple beaucoup moins réactif sur Twitter car le niveau d’agressivité augmente et il y a de plus en plus de dialoguer sur les réseaux. Je me suis adapté à la manière de faire de la politique et je prends du recul. »