Christophe Lacroix: «Je suis en vacances»

Christophe Lacroix, député à la Chambre des représentants et bourgmestre de Wanze, n’a pas été oublié. « Je suis à l’étranger, en vacances, actuellement. J’ai exceptionnellement décalé mes congés cette année », informe-t-il par message. Le Wanzois profite donc encore un peu d’un moment de répit pour se déconnecter avant la rentrée politique. Nul doute que certains lui donneront raison et l’envieront même de prendre une pause avant de retourner au combat et de reprendre les dossiers sur la scène politique. Ou comment illustrer parfaitement : « Vacances, j’oublie tout. »