Le pont de la rue Fernand Piette rouvert à la circulation à Bas-Oha

Les automobilistes habitués à emprunter les voiries de la rive gauche de la Meuse entre Andenne et Wanze l’auront remarqué: le pont de la rue Fernand Piette, qui surplombe la voie ferroviaire 125, a été rouvert à la circulation en fin de semaine. Entamé le 25 avril dernier, le chantier n’aura finalement duré que quelques jours de plus qu’initialement prévu. Construit en 1979, l’ouvrage à deux voies a subi son premier grand lifting de moitié de vie puisqu’on estime que les ponts construits à l’époque ont une espérance de vie de 100 ans. Les joints de dilatation ainsi que les trottoirs ont été refaits. Infrabel a aussi procédé au remplacement des garde-corps, et au renouvellement du béton du tablier du pont.