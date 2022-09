Anniversaire du pont Père Pire: depuis sa terrasse, Nicole est aux premières loges depuis 35 ans

Depuis sa terrasse et dans la foule

Le jour de la rotation du pont, le 18 septembre 1987, après des mois de travaux"très silencieux: d’ici, on n’a rien vu, rien entendu, ça ne nous a pas du tout perturbés", la famille de Nicole et Jean était donc aux premières loges pour observer la prouesse."Mais en fait, on ne voyait rien!, sourit la fringante octogénaire.C’était tellement lent, centimètre par centimètre, qu’on ne le voyait pas vraiment bouger. Il aurait fallu rester assis sur la terrasse toute lajournée pourvraiment se rendre compte qu’il bougeait."Du coup, Nicole était allée se mêler à la foule, au bout de sa rue."Il y avait énormément de monde, beaucoup de gens avaient des jumelles. Je voulais surtout me rendre compte de près comment ils avaient calculé pour que les deux morceaux du pont(le mobile et le fixe, donc)se joignent au millimètre près. J’étais contente pour eux parce que c’était une belle réussite."Une prouesse technique à laquelle Jean, le mari de Nicole, s’est beaucoup intéressé, à la fois pour son information personnelle mais aussi pour ses élèves."Il était prof de physique à Huy, à l’école normale puis à l’athénée. Il adorait parler du pont à sa classe, leur expliquer la rotation. Il avait beaucoup de documents sur le pont, comme sur la centrale de Tihange où il a organisé des visites pendant des années."

«Ça m’énerve qu’on ne l’ait pas appelé “le pont de Wanze”: ça aurait été normal vu qu’il a quand même été construit sur le territoire de Wanze. Flûte à la fin!»

Si Nicole Vanhemelryck-Neuville dit vivre aujourd’hui avec le pont"sans plus vraiment le voir", il la surprend quand même encore parfois."C’est vrai que je ne le regarde pas systématiquement quand je vais sur ma terrasse mais je sais qu’il est là. J’y jette de temps en temps un œil pour voir s’il n’y a pas d’encombrements dessus. Par contre, il y a souvent de beaux couchers de soleil derrière, avec des nuages, et là, alors, je m’arrête un peu et je prends des photos."

Le pont Père Pire fait partie de l’environnement de Nicole depuis 35 ans. Du coup, le week-end prochain, elle se dit qu’elle irait bien voir les expos qui lui seront consacrées. Puis même peut-être faire la visite guidée de l’intérieur de l’ouvrage."En tout cas, je préfère vivre à côté du pont que d’avoir des éoliennes près de chez moi: je crois que je serais tout le temps attirée par leur mouvement, un peu obnubilée, ce serait gênant. Le pont, lui, est fixe, ça doit être pour ça que je le vois sans le voir…"

La Wanzoise a néanmoins un regret, une petite frustration."Ça m’énerve qu’on ne l’ait pas appelé “le pont de Wanze”: ça aurait été normal vu qu’il a quand même été construit sur le territoire de Wanze. Flûte à la fin!", rigole-t-elle.