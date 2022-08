Ils craignent de perdre la quiétude de leur village

"Ce serait le premier immeuble à appartements", note Guillaume, un des voisins. Avec le risque que cela n’ouvre la voie à d’autres projets identiques."On ne veut pas que notre village devienne une ville."Les riverains, surtout, se mobilisent contre un tel projet dans une si petite rue. Car la rue des Moutons est plutôt une ruelle, dans laquelle deux véhicules ne sauraient se croiser. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le projet prévoit un élargissement de la voirie, à charge d’ailleurs du promoteur. Mais cet élargissement ne concerne qu’une partie de la voirie.

La rue a gardé son authenticité d’autrefois, ce que les riverains veulent conserver. "Avec neuf logements supplémentaires, imaginez le trafic qu’on aura si on compte 2,5 voitures par logement, explique Séverine, une riveraine.Et rien n’a été prévu pour la mobilité douce dans le projet. Or, les enfants vont à l’école à pied."

Ce qui choque les Wanzois? Le projet, s’il devient réalité, va défigurer le paysage. Le terrain est en pente, les maisons qui vont s’imbriquer dedans vont ressortir. Il y a d’ailleurs des demandes de dérogations en termes de hauteur sous corniche.

Autre crainte des riverains: l’instabilité du terrain."Il y a déjà eu l’intervention d’un géomètre pour le terrain de la maison n°7, explique Séverine.Moi, au n°12, la maison avait été déclarée insalubre lorsque je l’ai achetée. On a dû renforcer le bâtiment de l’intérieur. Or, pour la réalisation de ces constructions, il y aura clairement de gros camions qui passeront et qui évacueront énormément de terres."Pourquoi le terrain est-il si fragile?"Il y a deux puits de mine juste à côté de chez nous. Ce n’est pas pour rien que la butte s’appelle la Houillère."

Les riverains, clairement opposés au projet, ont décidé de lancer une pétition qui a déjà récolté plus de 300 signatures et"ce n’est pas fini". Le dimanche 18 septembre, ils comptent organiser une balade explicative et seront au conseil communal le lendemain soir, avec interpellation du collège.