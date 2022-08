La piscine de Wanze ferme trois jours: on y termine les travaux

Elle a été fermée pendant de longs mois pour une rénovation en profondeur. Depuis fin juin, la piscine communale de Wanze accueille à nouveau les nageurs. Mais là, l’administration communale annonce une nouvelle fermeture pour trois petits jours, lundi, mardi et mercredi prochains. Et ce, afin de faire quelques petits travaux de finition."On a fait la réception provisoire début juin et on a rouvert au public le 24", explique Pierre Dewart, responsable du service sports à Wanze. Mais il reste une série de travaux à faire. Comme"le placement de l’hydro-anthracite dans les filtres du bassin. C’est un substrat qu’on met dans les filtres à sable pour améliorer les performances de la filtration du bassin. Pour capturer l’urée et le produit de la transpiration."C’est comme du charbon actif, sauf que cela fait beaucoup de poussières et qu’il doit être placé dans des conditions particulières. Cela nécessite trois jours de travaux.