Le Piper Club a fêté ses 40 ans

Comme toujours, le Piper Club invite des pilotes des clubs amis dont Bertrix, Marche et Bastogne. Ils étaient un peu moins nombreux que d’habitude cette année."Il faut redémarrer après la crise Covid, exprime le président du club wanzois, Michel Josselet.Et il y a la chaleur. Mais ce dimanche, il fait moins chaud et le ciel est un peu couvert. C’est l’idéal pour regarder voler les avions. On n’est pas ébloui. Et nos pilotes ont aussi l’occasion de voler." Et le fidèle François André, véritable encyclopédie vivante de l’aéronautique, a commenté le show aérien.

Michel Josselet,dit Cali, est un des plus anciens membres avec ses amis Mickey (Michaël Mattart) et JP (Jean-Pierre Taton). Léo est le fils de Léon Bonroy, fondateur du club."On a appelé le Piper Club de Bas-Oha car le siège social était à Bas-Oha. Mais en réalité, notre terrain se situe sur Couthuin. Début des années 80, mon papa a acheté un KT et il voulait faire voler son avion près du château de Lamalle. Puis il a cherché à louer un terrain plus grand. Il s’est entouré d’un, puis deux membres et le club a grandi. Ils ont ensuite construit une buvette. Malheureusement, papa est décédé très jeune mais les membres ont continué. On est avant tout une bande de potes où règne une belle amitié. Tout le monde peut nous rejoindre, nous sommes là pour les conseiller."