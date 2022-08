Ravis de leur découverte du site au rythme de la balade à petits pas – La marelle à Moha – Frédéric et Charlotte retiendront surtout son caractère ludique. « Marcher sans but, ça peut décourager les enfants. Ici, avec les différents points à chercher et le kit de jeux, ça motive à avancer. C’est une activité bien adaptée aux petits qui peuvent être aidés par les parents et aux plus grands qui peuvent le faire en autonomie. Il y a de très beaux paysages aussi. » Quant au tir d’armes, « c’était bien animé. Pas trop long, simple et sympa avec une participation des enfants. » N.B.