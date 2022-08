Dans, et autour, du site féodal, que de jeux et de plaisirs!

Première activité, le tir d’armes. Pierrière, trébuchet et baliste n’auront plus de secret pour Emma et Tom, tout entiers dans leur rôle de chevaliers. En même temps qu’ils manipulent les armes, Axel, le guide, partage son savoir sur cette période que n’ont connu ni les enfants, ni leurs parents. "On va sortir du Moyen Âge car on va utiliser un canon, une arme qu’on n’a pas connue ici à Moha."Et c’est à Emma qu’est confié le soin de nettoyer le fût du canon tandis que Tom y place la balle."Attention, Emma, après avoir allumé le pétard, tu recules et tu lâches le bâton allumeur!"Boum ! Impressions des enfants?"C’était chouette!"

Et c’est parti pour la balade. Départ sur le parking avec, pour y arriver, une petite descente par l’autre versant du pic rocheux, l’idée étant de varier les points de vue. Premier arrêt, premier jeu à tester: la marelle mains et pieds. Les enfants s’apprêtent, casquette, lunettes de soleil et kit d’accessoires disponibles."Ça devrait être assez simple ici", glisse Tom.

Guidée par le chuchotement de la Fosseroule qui s’écoule en contrebas, la petite famille démarre la promenade qui s’étire sur près de deux kilomètres. Pour distraire les enfants, une série de six jeux est prévue: pétanque, jeu de boîtes, hockey sur tarmac, sentier des défis, les distractions plaisent autant qu’elles amusent les enfants. Et en bonus en fin de parcours, une petite aire de jeux est mise à disposition avec toboggan, échiquier géant, sentier pieds nus et tunnel en saule.