Après les inondations, les pépinières Saint-Jean affrontent la sécheresse

Un an plus tard, le contexte est tout autre et cette fois, l’eau manque. Alain Mahy et son personnel sont donc contraints de s’adapter face aux caprices de dame nature."Et la sécheresse ne date pas de ces dernières semaines où il a fait chaud,précise le patron. C’est depuis le printemps qu’on est en manque d’eau."Alors, pour faire face, le personnel doit se retrousser les manches et travailler davantage."Tout est sous contrôle mais cela implique un arrosage beaucoup plus fréquent. En temps normal, on a une personne qui se charge de l’arrosage des plantes. Mais là, avec les chaleurs, quatre personnes s’y consacrent avec des heures de travail adaptées car il faut arroser tard le soir et tôt le matin."

Travailler à l’ancienne

Tenant compte de l’expérience de ses parents, Alain Mahy sait aussi que cela ne sert à rien de vouloir se battre à tout prix contre les éléments naturels."On arrose, mais on ne peut pas le faire indéfiniment… On retravaille alors les sols de nos plantations à l’ancienne. On gratte pour faire remonter l’humidité. Cela permet d’économiser l’eau mais cela demande davantage de main-d’œuvre."

De toute façon, Alain, son épouse Caroline et leur fils Arthur ont bien compris depuis longtemps que le changement climatique était inéluctable et que le mieux qu’il y avait à faire, c’était de s’adapter."Il y a 4-5 ans, on a pris un grand tournant, explique le patron. Nous sommes spécialisés dans les grands arbres et dès lors, on doit anticiper. Quand on plante un arbre dans notre pépinière, ce n’est que 10 ou 20 ans plus tard qu’il sera vendu. On doit donc prévoir des variétés qui résistent au climat qu’on aura à l’avenir…"Ainsi, Alain Mahy déconseille à ses clients d’encore planter des chênes ou des hêtres."Ça ne sert à rien. Dans 20 ans, ils auront disparu!"

Climatiseur naturel

Heureusement, des alternatives existent avec la plantation d’essences autrefois plus adaptées au sud telles que le pin parasol, le palmier ou encore l’arbre à soie (albizzia)."Et il y a aussi des essences qui ne sont pas nécessairement exotiques mais très bien adaptées à la chaleur. Par exemple, le mûrier platane qui peut résister de -20 à 40 °C,poursuit Alain Mahy.C’est un véritable climatiseur naturel."