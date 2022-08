Il veut réhabiliter l’honneur de son ancêtre, le commandant Lothaire

Alors, quand son oncle Antoine l’emmène en 2007 à Rochefort pour lui montrer le quartier de son enfance, Jacques en apprend beaucoup sur sa famille. Sa tante Loulou, morte noyée dans la Lhomme à 6 ans en 1943, son grand-père tué lors d’un bombardement un an plus tard. Et sa grand-mère qui, enceinte de son 7eenfant, perd un peu les pédales et revend ses deux magasins, sa maison et un vaste terrain aux pieds de la ville pour une bouchée de pain avant de s’installer"dans une maison minable à Jemelle".

Il découvre surtout, sur la place devant le syndicat d’initiative et le centre culturel, une pierre de 7 tonnes avec deux plaques en bronze: un portrait d’Hubert Lothaire et un texte honorifique écrit par le roi Albert Ier."“Ça, c’est ton ancêtre”, me dit mon oncle. Il me donne alors le livre “Pages d’histoire du Congo: Léopold II, Jean Jadot et Hubert Lothaire” et je récupère aussi l’arbre généalogique fait par ma grand-mère en 1971."Et le Wanzois découvre toute l’histoire de ce petit-cousin de son arrière-grand-mère maternelle."Le lien est ténu mais ce qui m’interpelle, c’est l’injustice qui l’a affecté et qui l’affecte encore alors qu’il est décédé depuis presqu’un siècle."

C’est qu’en 2010, passant dans le coin, Jacques Fiévez découvre avec stupeur,"en voulant aller saluer mon ancêtre"… que son monument n’est plus là. À la Ville, on lui explique que la pierre gênait l’organisation du Festival du Rire. On lui assure que les plaques sont conservées quelque part mais personne ne sait dire où."De 2010 à 2013, je les ai “emmerdés” tous les quinze jours: on me promettait de se renseigner et de me rappeler, on ne l’a jamais fait."

Las, Jacques Fiévez case ce pan d’histoire familiale dans un coin de sa tête. Sauf qu’il y a quelques semaines, il apprend par un autre oncle que les plaques ont réapparu dans l’espace public, accrochées sur un mur de brique bordant la place où était initialement placée la pierre de 7 tonnes. Mais on ne peut pas dire qu’elles sont mises en évidence. Mal entretenues et en partie dissimulées par la végétation et par"de grandes lettres en plastique"censées faire la promotion du Festival du Rire et d’autres événements de la ville."Ça me choque et les membres du Cercle Culturel Historique de Rochefort, que j’ai rencontrés sur place il y a quelques jours, aussi. Surtout quand on voit la place que Marche-en-Famenne a réservée à Ponthier", commandant avec lequel Hubert Lothaire a dirigé une armée au Congo (lire ci-dessous)."Je veux juste comprendre. Je ne dis pas que ça fait partie d’une conspiration contre Léopold II, je pense qu’il s’agit plutôt d’une négligence, d’une maladresse. Je vais demander à rencontrer les politiques rochefortois pour leur ouvrir les yeux, leur raconter les belles histoires d’Hubert, leur faire comprendre qu’il mérite mieux qu’un bête mur. OK, on était en pleine colonisation mais il fait partie des héros qui ont lutté contre l’esclavagisme et pour le bien-être des Africains. Je veux qu’on lui redonne la place qu’il mérite."

Le Wanzois est maintenant soutenu dans son "combat" par le Cercle Culturel Historique de Rochefort dont il est lui-même devenu membre. Ensemble, ils vont tout faire pour que le commandant Hubert Lothaire (re)trouve une place décente, quelque part à Rochefort. Comme à Etterbeek, où une avenue porte son nom…