Une année aux States pour Juliette, avide de voyages et de découvertes

Dans quelques jours, le mercredi 10 août exactement, Juliette Sterpin quittera la Belgique pour une année grâce à l’organisation WEP, pour World Education Program. Sa destination? Les États-Unis, pour elle qui a étudié l’anglais."J’avais envie d’aller là-bas, même s’il y avait d’autres destinations possibles. Je suis déjà allée aux USA pendant les vacances, il y a quatre ans. On avait fait un road-trip. J’avais envie d’y retourner pour mieux découvrir la culture."C’est dans l’Idaho que Juliette va passer la prochaine année."On peut choisir un état mais alors, ça coûte un peu plus cher. En fait, je n’avais pas demandé un état en particulier.L’Idaho? C’est un état au nord-ouest, près du Canada."

Une deuxième rhéto

Juliette passera donc la prochaine année scolaire en Idaho."Je resterai dans une seule et même famille. J’ai déjà eu un contact dès le mois de mai. On a échangé des mails puis on s’est parlé trois fois par Teams. On a échangé pour préparer ma venue chez eux."C’est également une première expérience pour la famille d’accueil de Juliette."Ils ont dans la cinquantaine, ils ont quatre grands fils qui sont mariés et ont quitté la maison. Puis un dernier enfant, une fille, qui a le même âge que moi", prénommée Delanie."On ira dans le même collège", la seule école secondaire d’une petite ville de 4 000 âmes. Avec quel type de cours, quelles options possibles?"Je refais ma rhéto. Je ne sais pas encore les options que je vais choisir. Je les ai reçues via ma famille d’accueil. L’école reprend quelques jours après mon arrivée. Une fois sur place, j’irai rencontrer le directeur et je verrai les options que je choisirai."

À quelques jours du départ, Juliette Sterpin est"excitée, super contente de partir. J’ai trop hâte d’y être même si je suis un peu stressée de partir toute seule à l’autre bout de la planète. Mais la famille d’accueil a l’air top."Et ses parents?"Ils m’encouragent à fond. Ils sont super contents car c’est une belle expérience qui me permettra aussi de me découvrir moi-même."À elle maintenant l’opportunité de devenir parfaite bilingue mais aussi de découvrir un autre pays, un autre enseignement, une autre culture.