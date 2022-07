Père et fils, nouveaux mayeurs de Huccorgne

La clôture est toujours très attendue avec sa belle tradition. C’est le moment de l’élection des mayeurs. Et comme le veut la légende des Vias, les candidats doivent trouver la précieuse betterave cachée dans la prairie en bord de Mehaigne. On commence par les enfants: cette année Jules Housard sera le tout jeune mayeur 2022.

Un doublé père et fils

Ensuite, les ados. E Noah Tombal a ramené fièrement la betterave. Il en rêvait depuis plusieurs années.

Il est 20h et l’ambiance chauffe sous le chapiteau. Beaucoup d’anciens mayeurs sont présents. Dominique Servais, mayeur 2017, prend le micro pour appeler les candidats sur la scène. Un bon cru cette année, ils sont une vingtaine dont beaucoup de dames et Richard, un des aînés du village. Chacun doit se présenter et dire ses projets en 30 secondes. Certains sont originaux comme Grégory qui veut " instaurer un péage sur le viaduc au profit des villageois". La plupart a évoqué le maintien du folklore à Huccorgne.

Le public sort alors en attendant le retour de l’heureux élu dans la "mayeur mobile". Enfin, il arrive, triomphant avec sa betterave en main. Le moment est fort. Le nouveau mayeur 2022 est Jean-Yves Tombal, papa de Noah. Un beau doublé pour cette famille de footballeur. Jean-Yves est des plus heureux: " J’habite ici depuis mes 6 ans, depuis 1980. J’ai joué au foot à Huccorgne, mes trois enfants ont été à l’école et j’ai fait partie du comité scolaire. Je m’identifie à mon village. Et on sent que tous les candidats sont attachés à Huccorgne. Je ne vais pas faire des promesses que je ne saurai pas tenir. J’aimerais une agora, une aire de jeux pour les jeunes et peut-être refaire une course de caisse à savon."

Cette année a vu également l’élection d’un mayeur d’honneur. Ému, l’entraîneur du club de football Éric Heine a reçu l’écharpe mayorale en mémoire de son fils Luis, qui jouait à Huccorgne et malheureusement disparu trop jeune.