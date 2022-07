Les Apér’au Château toujours très appréciés

Les Apér’au Château remportent toujours un franc succès et ont pris une dimension plus large, comme l’explique Fanny Dominique, coordinatrice au Château féodal. "Il y a toujours les habitués qui viennent passer un bon moment. Et nous avons également un public qui se diversifie car il participe aux activités proposées. Nous avons les visiteurs du château, des participants à l’escape game dans la salle voûtée. Et nous accueillons des touristes étrangers. Le château assure pleinement son rôle touristique. D’autres personnes font la balade en draisine. Les Apér’au Château sont devenus un point de rencontre de toutes ces personnes. Et cette année, nous pouvons organiser notre activité sans contrainte, c’est très agréable."

En 2021, les Amis du Château féodal avaient installé une petite aire de jeux derrière le bâtiment, ce qui ravit les familles. Une autre activité familiale proposée est le jeu de la marelle. " Il consiste en un circuit de 2,5 km vers le quartier du Taillis. Les enfants peuvent emporter un kit de jeux qu’ils peuvent essayer sur des marquages au sol."

Fantine, 5ans, est venue l’essayer accompagnée de ses parents, Martial et Perrine, de Moha. Les trois ont été conquis par ce jeu de la marelle. "C’est bien adapté aux jeunes enfants et c’est très agréable. Aujourd’hui, nous ne prenons pas l’apéritif, mais nous sommes venus la semaine passée après une balade vélo. Et nous reviendrons encore. "

Les Apér’au Château chaque dimanche de l’été, jusqu’au 28 août, de 11 à 16h.