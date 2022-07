Une «Journée de la bonne action»

"Lionel a travaillé pour la société qui enlève nos graisses usagées. C’est ainsi que je l’ai rencontré et que j’ai découvert “La potion magique”, explique David Leleux. Son projet m’a touché. L’an passé, j’avais déjà organisé une balade touristique pour ancêtres. Cette fois, j’ai voulu faire quelque chose de différent et qu’on ne rencontre pas ailleurs."

“La journée de la bonne action” est le concept qu’il a voulu développer. "C’est une exposition de voitures anciennes et de prestige sportives modernes où les exposants ont trois possibilités. Ils peuvent simplement présenter leurs véhicules. Deuxièmement, ils peuvent acheter un road book pour faire une balade touristique d’environ 100 km jusque Dinant en passant par de beaux villages condrusiens. Ce road-book, je l’ai agrémenté de questions. Les participants peuvent le faire jusqu’au 1er septembre." Dernière option: les exposants pouvaient emmener les visiteurs qui ont acheté des tickets à bord de leur véhicule, pour une petite balade dans Bas-Oha. "Le visiteur est ainsi immergé dans l’ambiance d’une balade ancêtre ou voiture de prestige avec road book."

Et celui qui voulait passer un beau moment dans ces petits bijoux avait le choix. Parmi la cinquantaine de voitures, et même plus, on a admiré une AC Cobra, une Ford Mustang, une Porsche 356 des années 50, célèbre voiture de James Dean. Il y avait aussi une Simca 8 de 1951 et des anciennes grosses américaines. Les voitures de prestige ont aussi fait rêver. " Et pour la petite anecdote, la voiture la plus puissante est une Audi RS7 de plus de 700 chevaux et la moins puissante une Fiat 500 de 1971 de 18 chevaux." Elle appartient à Oliver de Villers: "J’ai acheté un road book et j’ai participé à l’exposition car je trouve vraiment bien de soutenir cette association."