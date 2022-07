Des sapins de Noël durables

Les décorations réparties actuellement sur le territoire wanzois resteront la saison pour ensuite faire place à celles d’hiver. Et là aussi, il faut s’attendre à des nouveautés. Un projet est en effet en route pour ne plus utiliser de sapins de Noël vivants. "On a essayé de travailler avec les services communaux, dont la menuiserie, pour trouver des solutions et avoir des sapins durables, partiellement à base de bois de récupération" , ajoute encore Dominique Lovens. Ces sapins seront récupérables d’années en années et seront, eux aussi, garnis de façon durable.