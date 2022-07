La toiture de l’église de Huccorgne va être rénovée

Confié à la SPRL Toiture Mauen, ce nouveau chantier annoncé devrait durer 45jours ouvrables. "L’église était sujette à des infiltrations d’eau. Bien que la Commune ne soit pas propriétaire des lieux (NDLR: contrairement aux églises de Moha et Vinalmont), nous avons décidé au sein du collège d’allouer un subside exceptionnel de 160000€ à la fabrique d’église qui n’avait pas les moyens de financer elle-même de tels travaux, explique Aurélie Ochelen, l’échevine wanzoise des Cultes. Cela s’inscrit dans notre politique plus large visant la préservation du patrimoine local. L’église de Huccorgne est située au cœur du village et sert de point de repère. Elle représente l’identité et l’image du village au-delà des convictions et des croyances de chacun."

Par ailleurs, la fusion des différentes églises de l’entité wanzoise (à l’exception de celle d’Antheit sur volonté de sa fabrique d’église) est en marche. Le dossier est actuellement à l’examen de l’administration wallonne. "On peut espérer aboutir en 2024, projette l’échevine. L’église de Wanze aura alors le statut d’église centrale et les autres celui de chapelles. Les fabriques ainsi fusionnées en une seule n’auront plus qu’à présenter un seul budget commun."

Pour rappel, la Commune de Wanze prévoit actuellement une enveloppe de 25000 € à son budget annuel pour l’entretien des églises et dont les différentes fabriques (sauf Antheit) décident ensemble de l’utilisation en fonction des travaux à prioriser.