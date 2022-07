On va raffiner du sucre de canne à la sucrerie Tirlemontoise (Wanze)

Les travaux de modification des installations démarreront après la campagne de betteraves en cours, mi-2023. "Plus l’outil tournera, mieux ce sera, analyse Guy Paternostre. Ce qu’on veut, c’est avoir une plus grande flexibilité. Car certaines années, le rendement est moins bien. Ce nouvel outil permettra donc de raffiner du sucre de canne pour compléter ce manque et ainsi pouvoir respecter nos engagements envers nos clients. Mais on ne veut pas noyer le marché pour éviter des prix à la baisse!"

Principaux intéressés, les clients industriels (chocolatiers, limonadiers, usines de confiture) qui seront approchés par les commerciaux de la raffinerie Tirlemontoise.

Des emplois créés

En termes d’emplois, de façon directe et indirecte, ce nouvel outil permettra d’en créer de nouveaux. "Nous devons encore discuter avec les représentants des travailleurs. L’outil devra travailler 24heures sur 24. De l’embauche, il y en aura donc. Cela se fera en interne."

Quant au choix de Wanze pour ce nouveau projet, plusieurs avantages sont cités. "Wanze est connecté au port d’Anvers d’où arrivera en bateau le sucre de canne." À noter encore, le bon accès aux marchés du sucre déficitaires de l’Union européenne, la possibilité de raffiner une grande quantité de sucre par jour et des capacités de stockage élevées ainsi qu’une logistique intéressante. "Cet investissement prouve que le groupe Südzucker a confiance en nos activités belges et que nos installations seront d’autant plus essentielles sur le marché européen."