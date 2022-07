Faire avancer la compréhension du site dans sa globalité

« J’ai commencé à m’intéresser à l’Histoire puis au matériel de l’Histoire qu’on peut toucher donc, après ma rhéto, j’ai choisi l’archéologie. C’est mon premier stage sur le terrain et on a une chance folle ici, c’est qu’on a le temps et qu’on peut donc faire les choses méthodiquement, on apprend donc vraiment bien. On a aussi la chance de le faire avec un pro. En plus, le médiéval, c’est “ma” période donc ce site, c’est un milieu qui m’intéresse pleinement. On se rend compte aussi que des fouilles, c’est un travail d’équipe et qu’il faut être multitâches : on fait du terrassement, des fouilles plus précises, des prises de points en 3D… Est-ce qu’on a fait des découvertes étonnantes ? Une étudiante a trouvé une pièce qui semble être des Princes-Évêques. C’est une belle surprise qui va servir la documentation du château, plus qu’une satisfaction personnelle : on n’est pas dans l’ego, sur un chantier. On a aussi trouvé des tessons de céramiques et des ossements. En fait, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, c’est l’excitation de l’inattendu. En étant ici, on se dit en tout cas qu’on fait avancer la compréhension du site dans sa globalité. »