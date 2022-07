Des étudiants en fouilles au château féodal

Concrètement, ils aident cet été à fouiller la deuxième partie de la chapelle castrale, après la mise au jour de la première moitié en 2021. "Elle daterait du XIeou XIIe siècle et fonctionnait sûrement en même temps que le donjon primaire. On a repéré un mur de fortifications qui aurait protégé la chapelle, on cherche cette année sa continuité par rapport aux pierres mises au jour l’an passé."

Après des fouilles menées dans les années 1990, Julien Adam a été engagé en 2019 "pour fouiller la zone du donjon. Le mur le plus ancien a été mis au jour en 2020. Il est en pierre et date de la fin du Xeou du début du XIe siècle. À cette époque, c’était normalement plutôt du bois, ce qui en fait un exemple particulier."

De fin février à fin août, Julien Adam est sur le site, à fouiller, avec un ouvrier "et parfois des amis archéologues qui sont entre deux contrats" . Le reste de l’année, il élabore des plans sur base des observations faites, étudie le matériel trouvé, prépare les fouilles suivantes. "On trouve énormément de choses, ici: d u verre, de la céramique, des objets en métal ou en os et beaucoup d’os d’animaux de consommation."

Un site important

Grâce à tout ça, "le plan du château se complète petit à petit, on avance énormément sur son phasage" . Si les précédentes fouilles avaient révélé des traces du carolingien, on en a depuis retrouvé de l’époque mérovingienne, romaine, protohistorique et même préhistorique. Pour Julien Adam, c’est un site castral important dans le paysage de la région "qui a quand même été la résidence des Princes-Évêques. Architecturalement, c’est un exemple important, relativement bien préservé. On peut en avoir une bonne lecture bien que ses vestiges ne soient pas en élévation complète." Et puis, il y a tous les objets trouvés là. Parfois intacts, comme une paire d’éperons du XIe siècle, ou des objets domestiques en bronze ou en cuivre. Mais les fragments sont parfois plus intéressants: on a par exemple retrouvé un morceau de verre qui n’est recensé que sur 20sites en Europe et qu’on associe à la haute noblesse, aux cathédrales. "Il est parti en analyse à Orléans parce qu’il intéressait un directeur de recherches du CNRS." Mais l’archéologue en est sûr, il y a encore "un tas de choses à trouver, ne fût-ce qu’au niveau de la cour haute, qui n’a jamais été fouillée" . Espérons donc qu’à l’avenir, Julien Adam puisse encore profiter de l’aide d’étudiants passionnés comme lui.