Bilan des inondations à Wanze : «Les gens de la rue se connaissent mieux»

Il y a un an, elle a été victime de la subite crue de la Mehaigne.Comme 3000 à 4000autres Wanzois. "Lorsque j’ai acheté cet appartement en 2006, je n’aurais jamais imaginé avoir à subir les affres des eaux, précise-t-elle. Je connaissais le quartier, puisqu’auparavant, j’habitais une maison dans la rue Joseph Wauters, dont les caves avaient été inondées à deux reprises dans les années 90.Je venais d’emménager et la seule chose que les pompiers avaient pu sauver à l’époque, c’était un casier de bières (sourire). Mais en habitant au milieu de la rue Oscar Lelarge, je pensais bien être à l’abri."

Et pourtant, tout est allé très vite entre le mercredi14 et le vendredi16juillet. "L’eau a d’abord envahi le jardin situé à l’arrière de l’immeuble. Elle montait à vue d’œil, alors que les pompiers, qui passaient dans la rue, demandaient aux gens de se réfugier à l’étage. Personnellement, j’ai dormi chez mes voisins du premier et mon chat a été accueilli par mes voisins du second."

Au final, Lucy aura une quinzaine de centimètres d’eau dans toutes les pièces de son appartement. "Ça peut paraître peu, en comparaison, par exemple, au 1m80 auquel a dû faire face mon cousin, habitant à Chênée. Mais chacun vit les inondations à sa manière. Avec ses peurs, ses craintes. Personnellement, je n’osais pas marcher dans l’eau, en raison de mon handicap."

Victime d’une maladie rare, le syndrome de Poems, Lucy connaît des difficultés pour se mouvoir, et a perdu de la sensibilité dans les mains. "Sur le moment, on ne se rend pas compte de l’étendue des dégâts, poursuit-elle. Ce n’est qu’en nettoyant la boue, après le retrait des eaux, qu’on commence à dresser un constat. J’ai dû jeter des meubles, un canapé, le parquet des deux chambres, des livres, des tentures, des caisses où j’entreposais de la vaisselle, une valise, un frigo, un coffre, un porte-journaux, de la décoration de Noël que j’entreposais dans mon abri de jardin…" Non sans avoir pris de nombreuses photos. "J’ai monté un dossier en béton pour l’assurance. Un expert est rapidement venu, et dès le mois de septembre, je touchais l’argent."

«J’en ai fait une opportunité»

Ce qui lui a permis de se projeter dans son nouvel univers. "J’ai décidé de faire de cette mésaventure une opportunité, sourit-elle, en nous montrant des portes peintes en turquoise. C ela faisait longtemps que j’avais envie de changer ma décoration. Aujourd’hui, tous les travaux viennent d’être terminés, il me reste juste des tentures à placer.Heureusement, car je commence à saturer."

Pour remercier tous ses aidants, Lucy va d’ailleurs organiser une pendaison de crémaillère. « Via les réseaux sociaux, j’ai notamment retrouvé la trace d’un jeune Wanzois qui était venu spontanément m’aider. Au moins, les inondations ont eu ça de bon.Les victimes ont pu compter sur de beaux gestes de solidarité. Elles ont aussi permis aux gens de la rue de se connaître, car nous étions tous dans le même bateau. Ça a créé quelque chose. Nous avons d’ailleurs prévu d’organiser une fête des voisins. » Pour tourner définitivement la page?Pas forcément… « La situation de 2021 était exceptionnelle, on ne la revivra plus jamais, se persuade Lucy. Je n’ai pas peur, mais je suis plus attentive aux prévisions de certains sites spécialisés lorsqu’il y a des pluies intenses, comme ce fut le cas il y a quelques semaines. J’ose croire aussi que les cours d’eau vont être mieux entretenus. J’ai aussi prévu de demander des mesures préventives, comme des panneaux et du silicone, lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. »