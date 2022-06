Des travaux prévus pour la mobilité douce

Dans une bonne rationalisation des investissements, la Commune a décidé de combiner des subsides PIC (plan d’investissements communaux) et Pimaci 2022-2024 (Plan d’investissement mobilité active communale et intermodalité). Il s’agit dans le premier cas d’un montant de 604610 €s et de 163875 €. "Montants qui doivent être élargis à 200-250%, voir plus et inscrits dans le budget pour bénéficier des subsides. Plusieurs dossiers sont ainsi liés aux abords de la gare de Bas-Oha où on travaille sur l’accès à un mode de transport en commun", explique Bernard Lhonnay. On inscrit notamment une liaison entre le RAVeL et la gare ainsi qu’un trottoir rue Désiré Manne."

À Antheit, une piste cyclo-piétonne sera aménagée rue de la Campagne. "Il n’y a pas d’habitations, mais le lieu est très utilisé par les enfants qui se rendent aux écoles ainsi que de nombreux cyclistes." Dans un cadre purement de réfection de voirie et de stabilisation des accotements, on retrouve les rues du Sart et Saint-Roch à Huccorgne et la rue Charles Frère à Vinalmont ainsi que deux petites voiries à Antheit.