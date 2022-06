Charlotte Rouxhet, nouvelle échevine à Wanze

En fin de séance publique, les différents chefs de groupe ont prononcé un discours. Le directeur général Philippe Radoux a aussi pris la parole. Il évoquera comme tous les qualités de Martine Dabée, "ta disponibilité, ta flexibilité, ton humanité et ta gentillesse. Tu as toujours été à l’écoute de tous et su mettre les gens à l’aise", dit un Philippe Radoux ému. "Quelle chance d’avoir rencontrer la belle personne que tu es, exprime quant à lui le bourgmestre, Christophe Lacroix. Quand tu es entrée au collège, tu étais la seule femme. Avant ça, nous étions entre hommes et un peu machistes. Avec ton sourire, ta douceur mais aussi ta fermeté, nous avons changé."

Martine Dabée a pris la parole en clôture de séance. Émue, elle a ponctué son discours de quelques arrêts avant d’être applaudie d’une standing ovation.

Rouxhet: «Travailler dans sa continuité»

C’était un grand jour pour Charlotte Rouxhet, qui devient la 5meéchevine du collège. Elle reprend ainsi les attributions de sa prédécesseur que sont donc l’Enseignement, la Formation, l’Accueil extrascolaire, la Bibliothèque et la Petite enfance. "Ce n’est pas simple de remplacer Martine tant elle était appréciée. Je vais travailler dans sa continuité car je pense que tout ce qui a été mis en place fonctionne bien. Je veux rester à l’écoute du personnel enseignant, des différents services communaux et des parents. Étant moi-même enseignante, je reçois les compétences qui me plaisent." Charlotte est kinésithérapeute et enseigne à la Haute École de la Province de Liège.

Dans l’ordre des points a suivi l’installation de la conseillère Marie-Christine Bertrand, déjà présente dans le conseil de l’action sociale depuis 2005. Elle le restera d’ailleurs. "C’est un honneur pour moi de devenir conseillère communale. C’est un travail différent du CPAS et j’espère de tout cœur être à la hauteur. "