Le Wanzois Sondron et L’Avenir, une collaboration d’aujourd’hui 25ans

Il y a un quart de siècle, vos dessins débarquaient à L’Avenir. Pourquoi?

Je travaillais alors dans la BD et la pub mais j’en avais un peu marre. Je me suis alors dit que je ferais bien du dessin de presse. J’ai étudié les journaux où m’adresser. C’est ainsi que j’ai atterri à Vers l’Avenir. Le rédac’chef de l’époque m’a rencontré puis deux jours plus tard, il m’a commandé un dessin sur les mines antipersonnel. Au début, c’était deux ou trois par semaine. Puis, j’ai aussi dessiné pour l’édition de Huy-Waremme, et je suis ensuite passé à un dessin par jour. Je suis toujours là après 25 ans.

Vous suivez l’actualité de près alors.

Je dois prévoir un dessin sur ce qui va paraître le lendemain dans le journal. Ça doit être un sujet qui colle à l’actu, c’est à peu près la seule obligation que j’ai. Pour le reste, j’ai assez bien de liberté. Je fais de l’actu, il n’y a pas non plus 25000 choix chaque jour. Je ne peux pas passer à côté des gros événements. Vers 16h, tous les jours, on détermine avec le journal les sujets possibles en fonction de l’actualité. Je soumets l’un ou l’autre dessin puis une fois qu’il est accepté, je le finalise.

Pas trop difficile de dessiner certains faits d’actualité?

Les sujets graves, ça ne me tracasse pas trop. Un accident de train avec des personnes décédées, cet accident d’un car transportant des enfants en Suisse, le 11 septembre,…: ce sont des moments forts qui m’ont touché, sans qu’il ne soit nécessaire de faire de l’humour. Même si les gens ont besoin de rire. Un dessinateur a dit que ce ne sont pas des dessins d’humour mais des dessins d’humeur…

Un dessin qui sort du lot en 25 ans de carrière pour L’Avenir?

Il y a parfois des sujets qui marquent très fort. Lorsque la Tunisie a viré son président, j’avais fait une carte du pays qui levait le poing en criant Liberté. En le postant sur Facebook, j’ai pulvérisé les records de «like» de Tunisiens qui partageaient le dessin.

Avez-vous un retour sur vos dessins?

Il y a 20 ans, j’en avais quelques-uns par courrier. Soit des félicitations, soit des injures quand les dessins touchaient les croyances ou les idées politiques des gens. Depuis l’arrivée de Facebook, plein de gens commentent en bien ou en mal. Mais je laisse couler car déjà, je ne saurais pas répondre à tout le monde. Souvent, ce n’est pas le dessin qu’ils critiquent, c’est l’info.

Certaines personnalités sont plus gaies à dessiner que d’autres?

Avec le temps, j’ai des gens que je préfère dessiner. Pas uniquement à cause du physique. En fait, on arrive à en faire des personnages, avec leur caractère, avec ce qu’ils disent. Un personnage de BD.Di Rupo, Lizin, De Haan, Louis Michel ou encore Trump: très agréables à dessiner. Par contre, Alexander De Croo, il est un peu fade à dessiner.

Et de ces politiques, vous avez des retours?

Oui, des compliments.Certains m’ont acheté des dessins. De temps en temps, ils me demandent de faire leurs cartes de vœux.

25 ans avec le journal aujourd’hui. Et 25 ans de plus pour arriver aux noces d’or?

J’aimerais bien. Mais en devenant vieux, le dessin risque de devenir tremblotant. Mais c’est surtout l’avenir de la presse qui m’inquiète. Moi, dans 25 ans, je serai encore là. Mais les journaux… Cette activité me permet de vivre, de m’exprimer et elle fait rire les gens.