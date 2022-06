La piscine de Wanze rouvre ce vendredi: « On s’attend à accueillir jusqu’à 600 nageurs par jour »

Une certitude: cette réouverture était attendue. Pas uniquement par Vito De Toffoli (82ans), l’aîné des nageurs wanzois – "J’y allais 5 à 6 fois par semaine pour accomplir mes huit longueurs, et je compte bien y retourner", nous a confié le Vinalmontois –, mais par des milliers de nageurs.

"Avant la pandémie, la piscine accueillait quelque 160000 nageurs par an, population scolaire comprise. Soit une moyenne d’environ 440 nageurs par jour, se souvient Pierre Dewart, responsable des infrastructures sportives communales. À ces chiffres, il fallait ajouter les 20000 entrées annuelles des clubs . Toutefois, si nous avons rénové la piscine, c’est d’abord pour l’inscrire dans l’ère du temps, notamment au niveau énergétique. Cette modernisation doit nous permettre de réduire de 25% notre consommation globale (gaz, électricité, eau). Avant la rénovation, notre facture annuelle pour les trois postes se situait entre 150000 et 200000 €. Mais comme entre-temps, le prix du gaz a triplé et celui de l’électricité doublé, nous n’allons pas faire des économies. Que du contraire. Donc, cette rénovation n’a pas pour but premier d’attirer davantage de nageurs."

Pour autant, le responsable wanzois s’attend à une forte fréquentation dans les prochains mois. Ce n’est pas tant l’effet de curiosité qui risque de jouer mais bien le chantier de rénovation de la piscine de Huy. Entamé en juin 2021, celui-ci sera en principe terminé en février 2023. "Nous sommes dans les temps" , assure d’ailleurs Vivienne Wandji, directrice de l’infrastructure hutoise. Pendant quelques mois, une partie des 180000 utilisateurs du bassin hutois (chiffre de 2019) pourraient donc être tentés par piquer une tête, rue Charles Moncousin.

"On se prépare à faire face à un nombreux public, glisse encore Pierre Dewart. On s’attend à accueillir jusqu’à 500, voire 600 nageurs par jour. Mais tout devrait bien se passer. Notamment pour nos sept maîtres nageurs, dont deux fraîchement engagés. On constate aussi une forte demande de cours pour l’apprentissage de la nage. Quant aux écoles qui fréquentaient notre piscine, nous sommes en train de les contacter pour leur proposer des créneaux pour la prochaine rentrée. Nous n’avons eu qu’une ou deux demande(s) scolaire(s) supplémentaire(s)."

Ouverte dès 7h du lundi au vendredi

Pour accueillir au mieux ses visiteurs, la piscine de Wanze sera désormais ouverte dès 7h du lundi au vendredi, et dès 7h30 le dimanche (10h le samedi). Les mercredis et vendredis soirs, le bassin sera aussi réservé uniquement à la pratique de la nage.

Nouveauté encore: le prix d’entrée sera différent pour les citoyens wanzois (4 € pour un adulte et 3,20 € pour un enfant) et pour tous les autres (5,30 € pour un adulte et 4,50€ pour un enfant.) Une formule d’abonnement (25bains) reste proposéeà 60 € (pour les Wanzois) et 75 € (pour les autres).