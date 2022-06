La cafétéria de la piscine de Wanze surfera sur la vague produits locauxavec Le Petit Baigneur

L’équipe s’apprête à investir une cafétéria qui a elle aussi bénéficié du même "coup de frais" que la piscine. "On a travaillé ensemble avec la Commune et l’architecte désigné en s’inspirant de plans que j’avais dessinés pour mes besoins tant au niveau du bar que de la cuisine semi-ouverte et de la réserve" , continue Arnaud Voneche. Les consommateurs (nageurs et accompagnants) découvriront aussi deux nouveautés: une zone self-service avec des machines à boissons qui sera accessible lorsque le personnel sera absent, et une terrasse de 40 places assises orientées vers le parking. L’outil mis à disposition permettra à la cafétéria de proposer un accueil revu à la hausse puisque le gérant compte y développer de la restauration dans le même esprit que celui qui fait le succès de la Brasserie 21 (il y avait lancé l’Atelier du burger en take-away au début de la pandémie, et désormais à consommer sur place). "L’intention au Petit Baigneur est de faire à nouveau de la restauration en circuit court avec des produits locaux. On y trouvera des planches apéritives, des pâtes, des boulets…"

Quatre grands écrans de télévision complètent les lieux dans la perspective notamment de la Coupe du monde de football l’hiver prochain.

Le Petit Baigneur sera ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 23h, le mercredi de 12h à 23h, le samedi de 9h à 17h, et le dimanche de 9h à 14h.