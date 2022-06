Des projets initiés par et pour les citoyens

La Commune consacre annuellement une somme de 30000€ dans des budgets participatifs. Cette année, un montant de 29347€ a été partagé entre 7associations pour leurs projets citoyens. "L’idée de mettre en place ce budget participatif a été lancée par Thomas Bols , explique l’échevin Loïc Leroy, en charge de ce poste. Je trouve important d’octroyer ce budget à des personnes et des comités qui amènent des projets créant une symbiose entre les gens de leur village ou de leur quartier. Ce sont des projets portés par les citoyens pour les citoyens. Et cela me tient à cœur de continuer. Nous attendons déjà les futurs candidats pour 2023."