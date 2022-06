Virginie Di Notte démissionne du PS de Wanze

La raison de cette décision? L’annonce faite par la commission de vigilance ce samedi qui a donné raison à l’USC, l’Union socialiste communale et qui conforte dès lors Charlotte Rouxhet comme future nouvelle échevine. Petit rappel des faits…

Un appel à candidature

En avril dernier, l’USC annonçait les noms des deux futurs échevins: Loïc Leroy, pour remplacer Thomas Bols (et le remplacement a eu lieu), et Charlotte Rouxhet, pour remplacer Martine Dabée (qui n’a pas encore passé la main). Un choix qui a fait bondir Virginie Di Notte, conseillère communale, qui estimait qu’elle aurait dû monter au collège. Elle était candidate au remplacement de l’échevine Martine Dabée, elle a été évincée alors que ses voix de préférence la propulsaient directement au collège communal, sans même qu’il n’y ait besoin de recourir à un vote au sein de l’USC.C’était en tout cas son analyse. "Aux élections de 2018, j’ai eu le troisième score en termes de voix de préférence derrière Martine Dabée et Aurélie Ochelen" , expliquait-elle alors.Et la jeune femme de s’appuyer sur le règlement électoral, voté en 2017 à l’unanimité, qui prévoit dans son article 13 que les échevins sont désignés en fonction du nombre de voix de préférence. Mais l’USC a préféré lancer un appel à candidature et lors du vote, Virginie Di Notte a été laissée sur la touche.

Furieuse, la conseillère socialiste n’a pas voulu en rester là. Elle a saisi la commission de vigilance du PS de la fédération de Huy-Waremme. Pas seule mais soutenue par Alain Bolly, ancien président du PS de Wanze et directeur de la campagne électorale de 2018, afin de faire valoir le non-respect du règlement électoral. Sauf que la commission de vigilance ne l’a pas suivie; elle a, ce samedi, confirmé la décision de l’USC et donc, le choix de la future échevine Charlotte Rouxhet.

Un règlement qui n’a pas été suivi

"J’ai pris acte de la décision de la commission , explique aujourd’hui Virginie Di Notte. Et cela n’a pas été dans le sens de ce qu’Alain Bolly et moi, on pensait. Il y a un règlement, il n’a pas été respecté." Elle préfère dès lors démissionner du groupe PS de Wanze. Mais elle n’abandonnera pas son mandat de conseillère communale: "Les gens ont voté pour moi. Je dois continuer à faire en sorte que les voix des gens qui ont cru en moi ne tombent pas." Virginie Di Notte reste socialiste dans l’âme, elle siégera dès lors comme indépendante. "Oui, ce ne sera pas facile. mais je suis apparemment quelqu’un qui ne cherche pas la facilité , ajoute-t-elle en souriant. Le citoyen m’a confié un mandat, je dois continuer."

En tout cas, elle restera conseillère communale jusqu’à la fin de la législature… "Je ne sais pas ce qui va se passer durant encore deux ans…" La verra-t-on comme candidate au scrutin communal de 2024? Et sur quelle liste? L’avenir le dira…