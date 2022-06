La confrérie des escargots fête ses 40 ans

Ce chapitre marquait aussi le 40eanniversaire de la confrérie wanzoise. À cette occasion étaient d’ailleurs présents le président fondateur, Désiré Pierre, et son épouse, une des chevilles ouvrières de la confrérie, Anne-Marie Lemant.

L’Ordre des escargots est né en 1982 dans le hameau de Bétonval. "À l’époque, deux personnes, très intéressées par les escargots, ont décidé d’en ramasser pour ensuite en faire des recettes. Il y avait, en effet, pas mal d’escargots dans le quartier. Ils ont donc commencé à se réunir pour les manger ensemble. C’est comme ça que la confrérie est née ", explique Michel Gaspard, grand maître.

Une des plus anciennes confréries de la province

Aujourd’hui, la confrérie wanzoise est une des plus anciennes de la province de Liège et ils sont dix à la faire vivre. "Une belle petite équipe", souligne Michel Gaspard, même si les Escargots cherchent à se développer et à être plus nombreux. Mais recruter de nouveaux membres n’est plus chose aisée à l’heure actuelle. "Les confréries, c’est quelque chose d’un peu vieillissant aujourd’hui. Il est pourtant important de les préserver afin de défendre les traditions, le terroir et les produits régionaux." Un avis largement partagé par le bourgmestre de Wanze, Christophe Lacroix, présent lors du chapitre. "Les confréries ne sont pas passées de mode. Elles sont là pour défendre des valeurs, un patrimoine culturel et gastronomique, des traditions et un terroir."

Ce 40echapitre s’est clôturé par un banquet. Une tombola était aussi organisée. De quoi récolter des fonds pour un petit garçon de 7 ans, habitant la commune et atteint du syndrome de Sama (syndrome d’activation mastocytaire). Au total, 400 € ont ainsi pu être distribués par la confrérie.