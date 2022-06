Journée champêtre et œuvre en osier à Wanze

L’ADL (Agence de développement local) de Wanze a, après deux ans d’interruption, réorganisé son « Rendez-vous champêtre ». La 3e édition s’est déroulée ce dimanche chez Cécile Noël qui exploite la ferme à l’Horloge à Bas-Oha. Elle est voisine du château à l’Horloge et de son parc. Le lieu était donc idéal pour accueillir le public dans ce beau lieu à la fois ouvert et boisé. Il est venu très nombreux et en famille pour profiter du programme de la journée sous un beau soleil. La ferme à l’Horloge ou ferme Verlée est une ferme familiale. " L’objectif de cette journée est de mettre en avant les exploitations agricoles de notre commune qui se sont diversifiées, explique Justine Tusset de l’ADL. Le but est aussi de mettre en avant le côté rural de notre commune et ici aussi de mettre en valeur le parc du château qui a été rénové dans le cadre du PCDR 2019. »