Virginie Di Notte à Wanze: le comité de vigilance confirme la décision de l’USC

En effet, la commission dans une décision motivée, a déclaré la demande recevable mais non fondée et confirme la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022 de I’USC de Wanze, désignant Charlotte Rouxhet pour monter au collège à la place de Martine Dabée.

"L’USC prend acte avec satisfaction de la décision, indiquent Dominique De Smedt, présidente de l’USC et Christophe Lacroix, bourgmestre. La commission certifie donc la transparence et la régularité de la procédure mise en place par l’USC pour désigner l’échevine qui remplacera prochainement Martine Dabée, échevine démissionnaire."

Pour rappel, alors qu’elle était candidate au remplacement de l’échevine et qu’elle se sentait légitime au vu du nombre de voix de préférence obtenu lors des dernières élections en 2018, Virginie Di Notte n’avait pas eu le mandat , finalement revenu à Charlotte Rouxhet. Virginie Di Notte n’avait pas apprécié la décision ni les propos de Christophe Lacroix dans la presse à son sujet. Elle avait alors décidé de saisir le comité de vigilance du PS avec Alain Bolly, ancien président du PS de Wanze et directeur de la campagne électorale de 2018. Ils pointaient le non-respect du règlement électoral et le non-respect du vote de l’électeur.