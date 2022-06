Comment payer aux bornes de recharge électrique?

Depuis trois ans, la Commune de Wanze propose des bornes de rechargement électrique aux particuliers. Elles sont installées sur le parking de l’administration communale. Accès gratuit jusqu’il y a peu, mais les autorités communales ont annoncé ne pas vouloir faire de concurrence déloyale aux privés qui, à leur tour, en ont installé sur leur terrain, à destination là aussi des Wanzois. Désormais, la double borne de rechargement pour voiture électrique de l’administration communale est payante, à raison de 0,35 € le KWh rechargé. Comment utiliser la borne ? Avec un QR code via un prépaiement au moyen d’une application sur smartphone, ou alors, l’utilisateur peut aussi s’inscrire préalablement sur le site www.plugsurfing.com. Il commande un badge au prix de 9,95 € qui lui permet d’accéder aux bornes de la province de Liège. Le paiement se fait via la carte Visa de l’utilisateur. L’intérêt ? Le badge est valable sur tout le réseau européen Plugsurfing. Et via une application smartphone, on peut localiser les bornes ainsi que le tarif appliqué pour chacune d’entre elles. C.Du