Ce dimanche, venez créer une œuvre collective

Les deux artistes, réunis au sein du Bowerbird collective, ont imaginé une œuvre s’inspirant de l’esprit du lieu. "Plusieurs éléments ont retenu notre attention, note Wolfgan Bregentzer. D’une part, l’œuvre proposée fait référence aux ruines du château fort médiéval de Beaufort, qui domine le paysage de l’autre côté de la Meuse. L’objet proposé se présente sous la forme d’une guérite qui fait face à la tour du château à l’Horloge. C’est aussi une échauguette comme on en trouve souvent dans les châteaux forts et qui permet d’observer sans être vu. D’autre part, on peut aussi reconnaître une niche comme on en rencontre souvent dans les églises pour loger les statues de saints…"

Contrairement au nid créé à Hosdent, l’œuvre de Bas-Oha ne sera pas réalisée en tressage de saule vivant . "Ici ce n’était pas possible, explique Wolfgan Bregentzer. Ce sera de l’osier qui provient de Hosdent et qui a été autoclavé pour résister au moins pendant 10ans. On a aussi dû mettre une structure métallique car les gens seront invités à entrer dedans pour observer certains points remarquables du paysage."

C’est ce dimanche que l’assemblage de l’œuvre est prévu. Le grand public est invité (de 10 à 18h) à venir tresser librement l’osier autour de la structure. "Il y a juste les bords de la structure qui seront réalisés par une vannière."

Et au terme de ce chantier participatif, un parchemin avec un message est signé avec les participants sera placé sous la sculpture sous une dalle en béton. "C’est une référence à l’histoire des ouvriers qui, vers 1988, lors des travaux de rénovation du château à l’Horloge, ont trouvé dans une jarre au-dessus de l’Horloge, ajoute Bram Vanhoof. Elle contenait une petite fiole avec un parchemin. Afin de perpétuer la tradition, les ouvriers ont, eux aussi, placé un écrit dans une jarre."