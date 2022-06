Devenir indépendant avec l’aide et le soutien de Créa-Job

Créa-Job a été fondée en 2003. La structure compte 25accompagnateurs et est répartie sur 3antennes: Waremme (le siège social), Louvain-la-Neuve et Marloie. Elle est active sur les provinces de Liège, Namur, Brabant wallon et Luxembourg. L’ASBL est subsidiée par la Région wallonne, les provinces du Brabant wallon et du Luxembourg ainsi que par le Fonds social européen. Alain Dujeu, président du conseil d’administration, était présent lors de la journée de ce jeudi et a présenté quelques chiffres. "Depuis la création de notre ASBL, 1200entreprises ont été créées avec notre suivi. En 2021, plus de 150porteurs de projets ont été accompagnés et 60projets ont été testés en couveuse dont 70% ont débouché sur la création d’entreprises."