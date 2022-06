Des sacs de sable dispatchés dans les rues pour répondre aux futures inondations à Wanze

N’empêche, les autorités communales wanzoises ont vu le niveau d’eau monter en amont de la commune. Et elles ont décidé de réagir. Afin de prévenir les débordements de la Mehaigne et d’aider les riverains à y faire face, le cas échéant. "On s’est bien rendu compte, après les inondations de juillet dernier, qu’on ne peut pas les empêcher. Ça, on n’y arrivera pas , explique Bernard Lhonnay, échevin des Travaux à Wanze. Il faut les contenir." À Wanze, lorsqu’il y a des inondations, c’est clairement toujours au même endroit. "C’est dans le centre de Wanze , affirme l’échevin wanzois. On a identifié plusieurs endroits où l’eau sort." Où il y a de la pluie et des coulées de boue.

Les autorités communales ont dès lors décidé de mettre des sacs de sable à la disposition des habitants de ces quartiers. Depuis les dernières inondations, plusieurs centaines de sacs de sable ont été constituées; elles sont, depuis, stockées à l’ancienne régie des travaux. "On a acheté des grands bags pour pouvoir les stocker."

Sauf qu’il faut pouvoir réagir rapidement. L’idéal étant donc de les entreposer dans des espaces différents, dans chacun des quartiers. "On doit encore voir où les mettre" , commente Bernard Lhonnay. Mais l’idée est d’avoir des sacs prêts à être distribués impasse Vieille Hesbaye, place Galloy et rue du Madot, chaussée de Tirlemont, rue Wauters, rue Honlet, rue Bolly, rue Lelarge, rue Gosuin, rue Val de Mehaigne ainsi que chaussée de Wavre, place Faniel et rue Jaspart. "Les sacs seront là en permanence afin de gagner du temps." Car l’expérience aidant, c’est clairement sur la rapidité de la réaction en cas de crues qu’il est possible de marquer des points. Car si les rues de Wanze ont été épargnées le week-end dernier, cela ne sera peut-être pas le cas lors des prochaines fortes pluies.