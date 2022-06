Il avait sollicité le bénéfice de la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation. De son côté, la dame réclamait 7500€ à titre de réparation du dommage moral subi, plus 300€ pour les démarches administratives effectuées. Elle avait également sollicité la désignation d’un expert médecin pour évaluer les conséquences des agressions et du harcèlement dont elle avait fait l’objet. Et produit deux attestations médicales faisant état de stress et d’anxiété. Mais celles-ci étant postérieures à la date infractionnelle, le dommage avait finalement été revu à 2500€.

La justice a considéré les préventions établies. Le tribunal a ordonné au profit du prévenu le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans suivant certaines conditions et, au civil, l’a condamné à verser 2500€ à titre définitif à sa victime, avec 560€ de frais d’indemnités de procédure.