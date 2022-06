À Wanze, le Proxy Delhaize grandit de moitié

Les clients du Proxy Delhaize de Wanze ont l’attention attirée par un imposant chantier visible depuis la chaussée de Wavre. La surface commerciale est appelée à s’étendre. Pour Delphine Vandamme, l’indépendante qui a repris la gestion du Proxy Delhaize en 2015, il s’agit déjà du deuxième chantier du genre. "Il y avait déjà eu de gros travaux de transformation au moment où nous avons repris le commerce, se souvient Delphine Vandamme. Ici, on va passer d’une surface de 1000 m2à 1500 m2afin de permettre à notre clientèle d’avoir encore un plus bel espace pour faire ses courses. Cela va surtout nous permettre d’élargir la gamme de nos produits frais qui est une de nos forces chez Delhaize.On va leur donner encore plus de visibilité, d’autres produits suivront aussi le mouvement.Nous aurons aussi une caisse supplémentaire." Et la boucherie indépendante (Atelier Charlier) va, elle aussi, gagner en métrage au niveau de son comptoir.